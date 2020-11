Svizzera, l’Italia vince la paralimpiade della neuro robotica (Di domenica 22 novembre 2020) La culla della robotica di Padova, che negli anni è riuscita a conquistare diverse borse di ricerca industriale della Commissione europea e si colloca come punta di diamante nella ricerca italiana del settore con importanti ricaschi imprenditoriali, sale nuovamente sul podio di Cybathlon, la paralimpiade della neuro robotica, grazie alla sua tecnologia che permette a persone paralizzate di controllare, con l’attivazione dei segnali neurali, computer, carrozzine e robot di assistenza e che apre nuovi scenari nella interazione uomo-robot, favorendo lo sviluppo di una nuova generazione di robot collaborativi. Si tratta di una competizione globale nata per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie all’avamguardia utilizzabili nella vita di tutti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020) La culladi Padova, che negli anni è riuscita a conquistare diverse borse di ricerca industrialeCommissione europea e si colloca come punta di diamante nella ricerca italiana del settore con importanti ricaschi imprenditoriali, sale nuovamente sul podio di Cybathlon, la, grazie alla sua tecnologia che permette a persone paralizzate di controllare, con l’attivazione dei segnali neurali, computer, carrozzine e robot di assistenza e che apre nuovi scenari nella interazione uomo-robot, favorendo lo sviluppo di una nuova generazione di robot collaborativi. Si tratta di una competizione globale nata per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie all’avamguardia utilizzabili nella vita di tutti ...

