Serie A 2020/21, ottava giornata: Juve e Inter su DAZN, il posticipo Sky è Napoli-Milan

Insigne e Ibrahimovic Dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A 2020/21 con l'ottava giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN.

Serie A 2020/21: dove seguire le partite dell'ottava giornata

Il turno di campionato si apre oggi pomeriggio con la trasferta della Lazio sul campo del Crotone, mentre in serata riflettori all'Allianz Stadium di Torino per la Juventus di scena contro il Cagliari. Chiude la giornata il big match domenicale del San Paolo tra Napoli e Milan.

Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite:

Sabato 21 novembre ore 15.00 Crotone-Lazio, diretta SkySport Serie A

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - SkySport : JUVENTUS-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #CristianoRonaldo (38') ? #CristianoRonaldo (42') ? ?… - Gazzetta_it : #Maradona, il genio sopravvissuto a se stesso #Napoli-Milan @sscnapoli @acmilan - costinet84 : @juventusfc @Cristiano @officialpes 60 gol in 69 partite di Serie A 73 gol in 95 con la Juventus Più gol di tutti n… - costinet84 : @FlintCapitano 60 gol in 69 partite di Serie A 73 gol in 95 con la Juventus Più gol di tutti nei top-5 campionati e… -

Gs Foto: Grosseto – Livorno 1-0, la photogallery

Grosseto. Vi presentiamo la photogallery dell’incontro Grosseto – Livorno, match valevole per la dodicesima giornata di campionato di Serie C girone A, terminato con il risultato di 1-0 . Foto di Gab ...

