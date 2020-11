Sanità in Sicilia, il dirigente in un audio: “Aggiornate i posti di Rianimazione”. Il Ministero manda gli ispettori (Di sabato 21 novembre 2020) ispettori del Ministero della Salute in Sicilia per verificare i numeri. Musumeci: “mandate chi volete. Bisogna essere uniti”. PALERMO – ispettori del Ministero della Salute in Sicilia per verificare i numeri dei posti in ospedale. A far scattare gli accertamenti, come riferito da La Repubblica, è stato un audio del direttore generale del dipartimento della Salute Mario La Rosa: “Non sento c…. perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti in terapia intensiva decideranno in quale fascia risiede“. E nella stessa chat di whatsapp il dirigente ha rincarato la dose: “Appena stasera ci chiudono, ognuno sarà responsabile di quello che la Sicilia subirà in termini di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 21 novembre 2020)deldella Salute inper verificare i numeri. Musumeci: “te chi volete. Bisogna essere uniti”. PALERMO –deldella Salute inper verificare i numeri deiin ospedale. A far scattare gli accertamenti, come riferito da La Repubblica, è stato undel direttore generale del dipartimento della Salute Mario La Rosa: “Non sento c…. perché oggi faranno le valutazioni e in funzione deiin terapia intensiva decideranno in quale fascia risiede“. E nella stessa chat di whatsapp ilha rincarato la dose: “Appena stasera ci chiudono, ognuno sarà responsabile di quello che lasubirà in termini di ...

