Rocco Siffredi | “Nessuno si vuole innamorare di Belen | Iannone unico a cascarci e si è rovinato”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) Il famoso ex pornoattore, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘mowmag.com’, ha parlato della storia d’amore traRodriguez e il motociclista AndreasididiRodriguez. L’che ci è cascato è stato lui. Si è proprio rovinato. Io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chiavar*, ma nessuno ci si, l’che ci è cascato è stato lui’. Lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portarenon va bene la patente che hanno “sti ragazzi!”…”. “Ciuna ...