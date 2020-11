Posti letto nei reparti | i medici | Ospedali al collasso

(Di sabato 21 novembre 2020) Gli ottimisti guardano al calo della curva dei contagi da Coronavirus in Italia, e in molti sperano che questo porti a qualche apertura per le feste di Natale , ma chi combatte dalle trincee degli ...

PALERMO-“Ero incavolato: dicevo ai manager di ospedali e Asp che dovevano applicare il piano della Regione destinando posti letto ai malati Covid ma non lo facevano, non avevano gli attributi ...L'assessore Razza, subito additato dalle opposizioni, ha scritto al ministro Speranza. Il ministero invierà i Nas e gli ispettori in Sicilia per verificare quanto sta effettivamente accadendo. Il Pd h ...