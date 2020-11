PlayStation 5 affetta da fastidiosi aloni nella scocca? Aumentano le segnalazioni degli utenti

Leggi su eurogamer

(Di sabato 21 novembre 2020) L'acquisto di una console nuova di zecca è un momento sacro per molti videogiocatori, tanto che, almeno per i primi mesi, si ha quasi paura nel volerla toccare a mani nude, per paura di macchiarla indelebilmente con qualsiasi cosa.5 rientra a pieno titolo fra questi oggetti: dopo aver sborsato una cifra considerevole per portarla a casa, sarebbe un vero peccato sporcarla nei primi giorni, no? E allora, come reagireste se vi dicessimo che alcunihanno scoperto delle macchie enelle loro console nuove di fabbrica? Su Reddit e in giro per Twitter, è possibile trovare svariatedi videogiocatori che riportano la presenza discuri e macchie traslucide, sullabianca delle loro PS5, ancora fresche di imballaggio. Leggi ...