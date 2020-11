Morra fa la vittima, Buzzi lo querela e Fratelli d’Italia decide: noi via dall’Antimafia (Di sabato 21 novembre 2020) Nicola Morra continua a fare la vittima per l’esclusione dalla trasmissione Titolo V su Raitre. A nulla è valsa la precisazione di Viale Mazzini che ha garantito che presto Morra “avrà altre opportunità, sempre attraverso le reti del Servizio Pubblico ed eventualmente nello stesso Titolo V, per esprimere i suoi punti di vista”. Morra fa la vittima per oscurare i suoi errori All’esponente Cinquestelle non sembra vero di poter passare dal banco degli accusati a quello degli accusatori e non risparmia affondi. “Questo è il Paese dell’ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio pubblico, reputa che il presidente di commissione Antimafia piuttosto che essere severamente esaminato, dai giornalisti debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione ad una trasmissione. Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Nicolacontinua a fare laper l’esclusione dalla trasmissione Titolo V su Raitre. A nulla è valsa la precisazione di Viale Mazzini che ha garantito che presto“avrà altre opportunità, sempre attraverso le reti del Servizio Pubblico ed eventualmente nello stesso Titolo V, per esprimere i suoi punti di vista”.fa laper oscurare i suoi errori All’esponente Cinquestelle non sembra vero di poter passare dal banco degli accusati a quello degli accusatori e non risparmia affondi. “Questo è il Paese dell’ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio pubblico, reputa che il presidente di commissione Antimafia piuttosto che essere severamente esaminato, dai giornalisti debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione ad una trasmissione. Il ...

paolacorrenti : RT @luigivanti: “Ce l’hanno con me”.Adesso Nicola Morra penso sia letteralmente scaduto nel surreale, per non dire nel ridicolo.Tentare di… - Stefano09062331 : @erretti42 Certo, perché Tallini lo si sbatte in galera se colpevole(colpevole) Morra va in giro a fare la vittima… - michelerizzi3 : RT @Gianmar26145917: #Morra fa la vittima sulla sua esclusione da #Rai3: 'Una strategia per sporcarmi, infangarmi e farmi lasciare l'antima… - dalcais78 : RT @luigivanti: “Ce l’hanno con me”.Adesso Nicola Morra penso sia letteralmente scaduto nel surreale, per non dire nel ridicolo.Tentare di… - SecolodItalia1 : Morra fa la vittima, Buzzi lo querela e Fratelli d’Italia decide: noi via dall’Antimafia -