Meteo Roma del 21-11-2020 ore 06:10 (Di sabato 21 novembre 2020) Meteo venerdì trovati l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al Nord ma il tempo pieno sull'emilia-Romagna con piogge diffuse neve in Appennino verso un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge sul resto del nord Italia giornata stabile con sole prevalente Specie nella seconda parte della giornata neve oltre i 800 metri di quota al centro maltempo diffuso con piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio fenomeni più intensi sulle regioni adriatiche neve in arrivo sull'Appennino dai 1400 metri di quota in calo fino a 800 metri tra Marche Umbria Abruzzo in serata o nottata al sud la giornata inizierà con condizioni Meteo in gran parte stabili solo delle locali piogge in campagna Sardegna Molise peggioramento in arrivo dal pomeriggio con pioggia e temporali e raffiche di vento nonché ...

Muore a 14 anni in attesa di trapianto, la sua canzone diventa virale sul web

MASSIGNANO - Oltre duecentomila visualizzazioni per la canzone scritta da Ines Frassinetti, la quattordicenne massignanese morta lo scorso 28 ottobre mentre attendeva il trapianto di cuore e polmoni..

