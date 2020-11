LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Morbidelli in prima fila, Oliveira il più veloce. Dovizioso e Valentino Rossi indietro (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Arriva dunque la pole position di OLIVEria a precedere di 44 millesimi Morbidelli e di 146 Miller. Quartararo conclude in quinta posizione, Vinales ottavo, Dovizioso 12°. POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:38.892 2 21 F. Morbidelli +0.044 3 43 J. MILLER +0.146 4 35 C. CRUTCHLOW +0.264 5 20 F. QUARTARARO +0.307 6 6 S. BRADL +0.312 7 5 J. ZARCO +0.346 8 12 M. VIÑALES +0.368 9 44 P. ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Arriva dunque la pole position di Oria a precedere di 44 millesimie di 146 Miller. Quartararo conclude in quinta posizione, Vinales ottavo,12°. POS # RIDER GAP 1 88 M. OIRA 1:38.892 2 21 F.+0.044 3 43 J. MILLER +0.146 4 35 C. CRUTCHLOW +0.264 5 20 F. QUARTARARO +0.307 6 6 S. BRADL +0.312 7 5 J. ZARCO +0.346 8 12 M. VIÑALES +0.368 9 44 P. ...

