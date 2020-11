LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: primo squillo di Giorgia Villa. Caccia allo scudetto (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Ricordiamo che la Brixia Brescia ha vinto tutte le tre gare di regular season e non perdere una gara di Serie A dall’ormai lontano 2015. 16.59 Il punteggio massimale della gara femminile è 24 punti (8 esercizi, ognuno da tre punti). Al maschile si può invece arrivare a 36. 16.56 Al volteggio si sono appena fronteggiate Benedetti (Giglio Montevarchi) contro Bucciarelli (Juventus Nova Melzo). Attendiamo il riscontro, poi toccherà a Pierazzini (Giglio) contro Bignotti (Juventus). 16.54 Ovviamente Alice, bronzo europeo di specialità, è super favorita. Attenzione, però, a possibili errori. 16.52 Il secondo confronto alle parallele è Alice D’Amato (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Usoni (artistica ’81). 16.50 Giorgia Villa ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Ricordiamo che la Brixia Brescia ha vinto tutte le tre gare di regular season e non perdere una gara diA dall’ormai lontano 2015. 16.59 Il punteggio massimale della gara femminile è 24 punti (8 esercizi, ognuno da tre punti). Al maschile si può invece arrivare a 36. 16.56 Al volteggio si sono appena fronteggiate Benedetti (Giglio Montevarchi) contro Bucciarelli (Juventus Nova Melzo). Attendiamo il riscontro, poi toccherà a Pierazzini (Giglio) contro Bignotti (Juventus). 16.54 Ovviamente Alice, bronzo europeo di specialità, è super favorita. Attenzione, però, a possibili errori. 16.52 Il secondo confronto alle parallele è Alice D’Amato (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Usoni (’81). 16.50...

16.10 Ovviamente il palazzetto è a porte chiuse, non c’è il pubblico sugli spalti. Grossi teli tricolori a incorniciare il campo di gara. 16.05 Stanno continuando le prestazioni delle squadre partecip ...

Oggi sabato 21 novembre si disputano le semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il weekend che assegnerà gli scudetti del massimo cam ...

