Gazzetta: dopo la sosta nazionali il Milan è più carico del Napoli, ma la gara è aperta (Di sabato 21 novembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport, il commento di Alessandro Vocalelli alla sfida tra Napoli e Milan in programma domani sera al San Paolo. Un match che sarebbe stato diverso se fosse stato giocato prima della sosta nazionali. “Sarebbe stato, prima della sosta, probabilmente un Napoli-Milan diverso: domani, per fare soltanto due esempi, non ci saranno Osimhen e Leao. Che hanno, sulle loro squadre, la stessa, importanza”. La gara risentirà “in fase di preparazione di ciò che è successo in queste due settimane”, ma è ancora tutta aperta. “Resta comunque, e non c’è neanche da dirlo, una sfida di profilo altissimo, tra due squadre – meglio, due orchestre – che si sono guadagnate il centro della scena e possono legittimamente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020) Sulladello Sport, il commento di Alessandro Vocalelli alla sfida train programma domani sera al San Paolo. Un match che sarebbe stato diverso se fosse stato giocato prima della. “Sarebbe stato, prima della, probabilmente undiverso: domani, per fare soltanto due esempi, non ci saranno Osimhen e Leao. Che hanno, sulle loro squadre, la stessa, importanza”. Larisentirà “in fase di preparazione di ciò che è successo in queste due settimane”, ma è ancora tutta. “Resta comunque, e non c’è neanche da dirlo, una sfida di profilo altissimo, tra due squadre – meglio, due orchestre – che si sono guadagnate il centro della scena e possono legittimamente ...

readyplayer1___ : Nba mercato, vincitori e vinti: Lakers già più forti di prima dopo una notte - jayfx1993 : @dchinellato @Gazzetta_it Ciao Davide, dopo questa sorprendente firma, quali possono essere le prossime mosse dei #lakers ? - sportli26181512 : Spinazzola: 'Con la Roma voglio tornare in Champions': Spinazzola: 'Con la Roma voglio tornare in Champions' Il ter… - infoitsport : La Gazzetta dello Sport: 'Protocollo Covid più severo dopo i troppi casi in Serie A' - infoitsport : Gazzetta: 'Protocollo Covid più severo dopo i troppi casi in Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dopo Silenzio, parla The Undertaker: "E pensare che potevo fare il vichingo..." La Gazzetta dello Sport Ospedali modenesi, positivi 222 operatori Ma ora l’Emilia punta al “giallo”

Tanti medici e infermieri contagiati tra Policlinico e Baggiovara A Modena 625 casi, 10 morti e riapre il secondo hotel Covid ...

Insegue il fratello e lo minaccia con una mazza da baseball

Spaventato, il più giovane dei due chiede aiuto, denunciato il maggiore Dopo l’aggressione i carabinieri raggiungono il violento e sequestrano l’arma ...

Tanti medici e infermieri contagiati tra Policlinico e Baggiovara A Modena 625 casi, 10 morti e riapre il secondo hotel Covid ...Spaventato, il più giovane dei due chiede aiuto, denunciato il maggiore Dopo l’aggressione i carabinieri raggiungono il violento e sequestrano l’arma ...