Flash News del 21 Novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Scende la pressione sugli ospedali ma resta alto il numero delle vittime: ieri 699 i decessi causati dal Covid-19, servirà ancora una settimana per capire se alcune regioni potranno cambiare fascia di rischio. L’indice di trasmissione continua a scendere, avvicinandosi alla soglia decisiva dell’1. per il Ministro della Salute, Speranza, sono i primi segnali contro tendenza dopo settimane di crescita del contagio ma non sono sufficienti, “dobbiamo ancora resistere“; Nella notte, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Risorti ter con uno stanziamento vicino ai 2 miliardi di euro, approvata inoltre la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per circa otto miliardi. Le scadenza fiscali potrebbero essere rinviate per ulteriori 4,8 miliardi di euro. Il Premier Conte invia un messaggio al G20 “Restiamo uniti per una rapida ripresa“; A Crotone, in Calabria, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 novembre 2020) Scende la pressione sugli ospedali ma resta alto il numero delle vittime: ieri 699 i decessi causati dal Covid-19, servirà ancora una settimana per capire se alcune regioni potranno cambiare fascia di rischio. L’indice di trasmissione continua a scendere, avvicinandosi alla soglia decisiva dell’1. per il Ministro della Salute, Speranza, sono i primi segnali contro tendenza dopo settimane di crescita del contagio ma non sono sufficienti, “dobbiamo ancora resistere“; Nella notte, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Risorti ter con uno stanziamento vicino ai 2 miliardi di euro, approvata inoltre la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per circa otto miliardi. Le scadenza fiscali potrebbero essere rinviate per ulteriori 4,8 miliardi di euro. Il Premier Conte invia un messaggio al G20 “Restiamo uniti per una rapida ripresa“; A Crotone, in Calabria, ...

berta95italy : L'unica festa romana degna di nota È palese come gli autori stiano provando a replicare la storia di clizia e pao… - CQuatriglio : RT @RBcasting: Rai Movie ricorda Valentina Pedicini. Sabato 21 novembre alle 23.10 'Dove cadono le ombre', presentato alle Giornate degli A… - RBcasting : Rai Movie ricorda Valentina Pedicini. Sabato 21 novembre alle 23.10 'Dove cadono le ombre', presentato alle Giornat… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Francia: Égalité, Fraternité.. Liberté (di stampa) in dubbio Proteste in Fra… - il_piccolo : Chiusa la “gara” tra potenziali gestori. A farsi avanti solo la Flash di Rovinelli per l’opzione pattinaggio vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Napoli-Milan, Osimhen verso il forfait: ci saranno Mertens e Bakayoko. Le Flash News di CN1926 CalcioNapoli1926.it Studenti e insegnanti in piazza a Genova contro la didattica a distanza

Come già in piazza Plebiscito a Napoli, anche in De Ferrari sono apparsi decine di banchi allineati e desolatamente vuoti: è il flash mob di docenti e studenti, chiamati a raccolta dal collettivo Come ...

Snam pianta prima albero di una foresta dedicata ai dipendenti

Condividi questo articolo:Milano, 21 nov. (Adnkronos) – Con la piantumazione nella sede di San Donato Milanese del primo albero, prende vita Snamwood, la foresta di Snam. L’iniziativa è promossa insie ...

Come già in piazza Plebiscito a Napoli, anche in De Ferrari sono apparsi decine di banchi allineati e desolatamente vuoti: è il flash mob di docenti e studenti, chiamati a raccolta dal collettivo Come ...Condividi questo articolo:Milano, 21 nov. (Adnkronos) – Con la piantumazione nella sede di San Donato Milanese del primo albero, prende vita Snamwood, la foresta di Snam. L’iniziativa è promossa insie ...