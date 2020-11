Dietro le lenti di Quadrelli brillava la fraternità

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 22 novembre 2020) Incontrai per la prima volta Rodolfonel 1974. Andai a trovarlo nella sua casa milanese, al numero 13 di via Cosimo del Fante, a pochi passi da Porta Lodovica. Avevo letto Il linguaggio della poesia (Vallecchi, 1969), Filosofia delle parole e delle cose (’71) e Il paese umiliato (’73), entrambi pubblicati da Rusconi, oltre naturalmente all’esordio poetico di Apologhi e filastrocche (’72), sempre stampato per i tipi dell’editore fiorentino, nella collana diretta da Geno Pampaloni. In quel lasso di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.