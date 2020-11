Didattica, parla un genitore dalla zona rossa della Lombardia: quella in tempo di Covid è veramente scuola? (Di sabato 21 novembre 2020) Lasciare ai genitori la scelta tra lezioni in presenza e online: abbiamo chiesto il vostro parere, abbiamo chiesto di raccontarci come da insegnanti, studenti, genitori, state vivendo questo periodo difficile. Numerose le testimonianze inviate a redazione@orizzontescuola.it. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 novembre 2020) Lasciare ai genitori la scelta tra lezioni in presenza e online: abbiamo chiesto il vostro parere, abbiamo chiesto di raccontarci come da insegnanti, studenti, genitori, state vivendo questo periodo difficile. Numerose le testimonianze inviate a redazione@orizzonte.it. L'articolo .

LaIsaRinaldi : RT @raicinque: Didattica a distanza o in presenza? Stasera venerdì 20 novembre a Terza Pagina si parla di scuola in pandemia. Appuntamento… - troisi_licia : RT @raicinque: Didattica a distanza o in presenza? Stasera venerdì 20 novembre a Terza Pagina si parla di scuola in pandemia. Appuntamento… - raicinque : Didattica a distanza o in presenza? Stasera venerdì 20 novembre a Terza Pagina si parla di scuola in pandemia. Appu… - matteofontanone : Nella stanza di là tutte le mattine si fa didattica a distanza: oggi si parla di femminismo, discriminazioni di gen… - Toni_ct_1 : RT @Pina81770030: @paola140021 Grazie di cuore Paola... si vede che è arrivato il freddo?? ... anche questa mattina è stata dura uscire...… -