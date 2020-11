Decreto Ristori ter e scostamento bilancio approvati dal CdM (Di sabato 21 novembre 2020) E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri anche il Decreto Ristori Ter e lo scostamento di bilancio necessario a finanziare le nuove misure. Il via libera è arrivato nel corso della notte. scostamento aggiuntivo di 8 miliardi Il governo, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sentita la Commissione europea, ha approvato la Relazione da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Con la Relazione si chiede, per l’anno 2020, l’autorizzazione al ricorso ad un indebitamento aggiuntivo di 8 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 5 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio, in termini di competenza e in termini ... Leggi su quifinanza (Di sabato 21 novembre 2020) E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri anche ilTer e lodinecessario a finanziare le nuove misure. Il via libera è arrivato nel corso della notte.aggiuntivo di 8 miliardi Il governo, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sentita la Commissione europea, ha approvato la Relazione da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Con la Relazione si chiede, per l’anno 2020, l’autorizzazione al ricorso ad un indebitamento aggiuntivo di 8 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e di 5 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del, in termini di competenza e in termini ...

