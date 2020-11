Da Benetton a Berlusconi | tutte le volte che i grillini hanno fregato gli elettori

(Di sabato 21 novembre 2020) In ordine di tempo le ultime vicende eclatanti sono due, e sono anche strettamente collegate: l’appoggio alla cosiddetta norma “salva-Mediaset” e l’inciucione che è alle porte con Silvioe Forza Italia. Ricordate quando il M5S diceva “mai con Renzi”? E poi è finito al governo con Renzi. O quando diceva: “Mai col Pd”? E poi è finito al governo con il Pd. E quando si sgolavano per insultare, Forza Italia, Mediaset e tutto quel mondo lì? Bene, anche questa è tutta acqua passata. Ed è notizia svelata di recente che addirittura, il 16 novembre, in gran segreto, Di Maio è stato a cena con la forzista (nonché presidente del Senato) Casellati. Perché? Per prendere accordi e inciuciare, ovvio. L’unica costante, però, è che in tv, sui social e sui giornali quelli del M5S dicono una cosa agli, poi nelle segrete ...

Luigi Di Maio, lei non ha fatto il premier per non dialogare con Berlusconi e ora si parla di un suo possibile ... riforma del fisco a partire dagli autonomi, escludere i Benetton dalle autostrade, ..."Non ci sono problemi di maggioranza. Secondo me, discutere di un ingresso di Forza Italia in maggioranza non ha senso. Io rispetto tutti ma il M5S e Berlusconi sono due mondi diversi". Così, ai micro ...