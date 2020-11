Criminal Minds 15 su Rai 2 a quota metà stagione con gli episodi del 21 e 28 novembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 novembre 2020)15 sta per raggiungeresu Rai2: la serie sugli psicocriminologi dell’FBI è in onda ogni settimana con uno in prima visione in chiaro, al sabato sera dalle 21.50 dopo uno inedito di S.W.A.T. 3. Si tratta dell’ultimadello storico procedural di CBS, che si è concluso all’inizio dell’anno con i diecidi15. Laconclusiva ha debuttato su Fox Crime la scorsa primavera e ora è in onda per la prima volta in chiaro. In questo capitolo finale, oltre ai singoli casi di puntata, il filo conduttore è la caccia al Camaleonte, alias Everett Lynch, il serial killer misogino e trasformista diventato il ...