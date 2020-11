Covid, pochi margini per lo sci: tutto vietato in zona rossa. Mascherine e impianti pieni al 50% in zona gialla e arancione (Di sabato 21 novembre 2020) Condizioni quasi impossibili per le stazioni invernali. In arrivo le «linee guida» per la neve. Il documento sarà portato in Conferenza delle Regioni lunedì per essere poi sottoposto al Governo e al Cts. Leggi su lastampa (Di sabato 21 novembre 2020) Condizioni quasi impossibili per le stazioni invernali. In arrivo le «linee guida» per la neve. Il documento sarà portato in Conferenza delle Regioni lunedì per essere poi sottoposto al Governo e al Cts.

La Camera di Commercio di Varese lancia un listino prezzi dei dispositivi anti Covid. Uno strumento utile per imprese e ... di prodotti e servizi che prima invece erano utilizzati solo da poche ...

Infermieri: il tempo di vestizione e svestizione va retribuito. Storica sentenza del tribunale di Macerata

2' di lettura 21/11/2020 - A conclusione di un lungo e faticoso iter processuale iniziato nel 2014, il Tribunale di Macerata per 94 infermieri ha riconosciuto il tempo di vestizione e svestizione come ...

La Camera di Commercio di Varese lancia un listino prezzi dei dispositivi anti Covid. Uno strumento utile per imprese e ... di prodotti e servizi che prima invece erano utilizzati solo da poche ...