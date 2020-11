Conte | “È miracoloso essere già competitivi con la Juve”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino. A parte Pinamonti, sono tutti disponibili. La situazione è difficile per tutti, sarà così fino a Natale e anche oltre. Con la speranza che la buona sorte, anche a livello di infortuni ci sorrida un po’. Non so se il problema di Eriksen sia l’italiano, io cerco di fare sempre le scelte per il bene dell’Inter. Ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto di più rispetto a tanti altri. Quando lo riterrò opportuno, lo sceglierò. Non credo possa giocare da regista, lo penalizzerebbe troppo: ha un calcio importante con entrambi i piedi, metterlo davanti alla difesa lo snaturerebbe. Noi favoriti per lo scudetto? Dobbiamoorgogliosi diconsiderati i piùnei confronti di chi ha dominato per ...