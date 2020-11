“Care compagne e cari compagni”, il libro per il 100 anni del Pci annichilisce il Pd (Di sabato 21 novembre 2020) Gli autori negano che sia “un’operazione nostalgia” in vista dei cento anni dalla fondazione del Pci. Certo, lo sembra. Apparendo, insieme, come una stilettata al Pd. È Care compagne e cari compagni, il libro edito dal blog Strisciarossa, il blog fondato da redattori dell’Unità dopo la chiusura del quotidiano. Il volume, a cura degli stessi giornalisti, racconta le storie di 13 militanti del partito di diverse età, epoche, estrazioni con l’intento di raccontare “il ‘noi’ in cui si declinava il Pci”. Gli autori del libro: “Il Pci non era l’eden, ma…” A cento anni dalla fondazione e a un trentennio dallo scioglimento, il Pci emerge dal libro come un’età dell’oro ormai andata, sebbene, come si legge sullo stesso Strisciarossa, “non era l’eden perduto, certo, quel Pci ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Gli autori negano che sia “un’operazione nostalgia” in vista dei centodalla fondazione del Pci. Certo, lo sembra. Apparendo, insieme, come una stilettata al Pd. È Carecompagni, iledito dal blog Strisciarossa, il blog fondato da redattori dell’Unità dopo la chiusura del quotidiano. Il volume, a cura degli stessi giornalisti, racconta le storie di 13 militanti del partito di diverse età, epoche, estrazioni con l’intento di raccontare “il ‘noi’ in cui si declinava il Pci”. Gli autori del: “Il Pci non era l’eden, ma…” A centodalla fondazione e a un trentennio dallo scioglimento, il Pci emerge dalcome un’età dell’oro ormai andata, sebbene, come si legge sullo stesso Strisciarossa, “non era l’eden perduto, certo, quel Pci ...

striscia_rossa : Sta arrivando la ristampa di 'Care compagne e cari compagni'. Potete intanto ordinare il libro e vi sarà spedito a… - fradanilo62 : TREDICI EX MILITANTI COMUNISTI RACCONTANO IL PCI NEL LIBRO ''CARE COMPAGNE E CARI COMPAGNI'' - Antonio__Giusti : RT @_DAGOSPIA_: TREDICI EX MILITANTI COMUNISTI RACCONTANO IL PCI NEL LIBRO ''CARE COMPAGNE E CARI COMPAGNI'' - _DAGOSPIA_ : TREDICI EX MILITANTI COMUNISTI RACCONTANO IL PCI NEL LIBRO ''CARE COMPAGNE E CARI COMPAGNI'' - Massimi92120067 : Care compagne e cari compagni.... -

Ultime Notizie dalla rete : “Care compagne Kaspersky ha scoperto una campagna di spionaggio che utilizza un bootkit firmware personalizzato trovato in the wild Fortune Italia