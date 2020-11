“Amici 2020” | anticipazioni puntata di oggi 21 Novembre | continuano i casting di ballo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 21 novembre 2020)pomeriggio, 212020, andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10 la secondadi Amici di Maria De Filippi. Tantissime sono le novità di questa nuova edizione di Amici ’20. Una delle news è quella riguardante la striscia pomeridiana, che da Real Time è passata su Italia 1 e che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 19. La seconda novità, invece, ha riguardato i. I ragazzi in un primo momento sono stati selezionati dalla produzione e ora dovranno convincere i professori per rimanere nella scuola. Un posto che, eliminate le sfide di gruppo, i ragazzi dovranno guadagnarsi ogni volta individualmente. Vediamo ora ledelladi21. Leggi anche –>...