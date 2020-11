Al G20 Trump oltre il ridicolo: 'Non vedo l'ora di lavorare con voi per un lungo periodo' (Di sabato 21 novembre 2020) Siamo oltre il ridicolo. Perché mentre il miliardario xenofobo non può perdere la reputazione perche l'ha già persa da tempo, una grande nazione come gli Stati Uniti è esposta alla vergogna ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Siamoil. Perché mentre il miliardario xenofobo non può perdere la reputazione perche l'ha già persa da tempo, una grande nazione come gli Stati Uniti è esposta alla vergogna ...

MediasetTgcom24 : G20, Donald Trump: voglio lavorare con voi ancora per molto tempo #Donaldtrump - 1ettoreb : RT @araccontarlo: - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: La maggioranza di loro mi sa di no G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo - Ultima Ora - ANSA htt… - Miti_Vigliero : La maggioranza di loro mi sa di no G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo - Ultima Ora - ANSA - DucaGuarnieri : RT @GilliFab: Trump ai leader del G20: 'Voglio lavorare con voi per molto tempo!' Ok: tre macchiati, due ristretti ed uno corretto grappa.… -