VIDEO – Mertens in versione romantica: canta un successo di Elton John per Kat (Di venerdì 20 novembre 2020) Mertens in versione romantica canta un successo di Elton John 'Your Song' dedicandolo alla moglie Kat mentre è in cucina ai fornelli. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 novembre 2020)inundi'Your Song' dedicandolo alla moglie Kat mentre è in cucina ai fornelli. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pinocerullo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Mertens canta e dedica “Your Song” di Elton John alla sua Katrin @dries_mertens14 @eltonofficial https://t… - In_his_steps : Mertens, la moglie cucina e lui le dedica una canzone di Elton John [VIDEO] - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Mertens canta e dedica 'Your Song' di Elton John alla sua Katrin - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Mertens canta e dedica 'Your Song' di Elton John alla sua Katrin - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SHOW - Mertens canta e dedica 'Your Song' di Elton John alla sua Katrin -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mertens VIDEO - Mertens sulle note di "Your Song" per la moglie... SpazioNapoli VIDEO SHOW - Mertens canta e dedica "Your Song" di Elton John alla sua Katrin

NAPOLI - L'attaccante del Napoli Dries Mertens canta e dedica "Your Song" di Elton John alla sua Katrin intenta a cucinare. Ecco il video da lui pubblicato su Instagram.

VIDEO - Lady Ruiz sul tapis roulant

"Buongiorno" scrive su Instagram Lulu, fidanzata del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, pubblicando un video girato sul tapis roulant. Visualizza questo post su Instagram Un post con ...

NAPOLI - L'attaccante del Napoli Dries Mertens canta e dedica "Your Song" di Elton John alla sua Katrin intenta a cucinare. Ecco il video da lui pubblicato su Instagram."Buongiorno" scrive su Instagram Lulu, fidanzata del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, pubblicando un video girato sul tapis roulant. Visualizza questo post su Instagram Un post con ...