Valentina Pedicini è morta | scomparsa a soli 42 anni la regista di Faith

(Di venerdì 20 novembre 2020) Scompare prematuramente ladopo una lunga lotta contro una grave malattia. A renderlo noto la produttrice del suo ultimo film,, Donatella Palermo.era nata a Brindisi il 6 aprile 1978, si era diplomata in regia presso la Zelig International School of Documentary; con il documentario Dal Profondo (2013) aveva vinto il Premionas, partecipato al Festival di Roma e ai Nastri D’Argento, entrando in cinquina ai David di Donatello. Il suo corto Era Ieri (2016) è stato selezionato alla Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia. Dove Cadono Le Ombre con Elena Cotta e Federica Rosellini, è stato il suo esordio nella finzione, prodotto da Fandango e presentato alle Giornate degli Autori a Venezia 2017. ...