Usa | Powell a Mnuchin | ' Fed restituirà fondi non utilizzati'

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Restituiremo i fondo nonnell'ambito del Cares Act in considerazione della loro scadenza a fine dell'anno". Ad affermarlo in una lettera indirizzata al segretario al Tesoro Usa Stevendiffusa dalla Federal reserve è il presidente della Fed Jeromeche risponde ad una sollecitazione dello stessoche richiamava la restituzione di 455 miliardi di dollari stanziati dal Tesoro alla Fed nell'ambito del Cares Act adottato nella primavera scorsa per sostenere il settore privato e gli enti locali. "Come te - scrive- sono soddisfatto di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme quest'anno. Siamo riusciti a mettere rapidamente in atto degli strumenti di prestito di emergenza per sostenere i governi statali e locali, piccole e medie imprese e ...