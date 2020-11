Uruguay | positivi anche Neves e Rodriguez | sale a 15 il numero dei casi

(Di venerdì 20 novembre 2020) Gabrieldel Nacional Montevideo e Briandel Los Angeles FC sono risultatial tampone per coronavirus durante il ritiro dell’così a 15 ildi giocatori contagiati nel gruppo squadra della Celeste. Oltre agli ultimi due, sonoMatias Viña, Alexis Rolin, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Nunez, Luis Suarez e Rodrigo Muñol, a cui si aggiunge un addetto stampa e cinque membri dello staff. Negativi, invece, i quattro giocatori provenienti dalla Serie A, ovvero Caceres, Bentancur, Godin e Nandez. SportFace.

CAGLIARI. Tornano dall’Uruguay Godin e Nandez, delusi dopo la sconfitta (0-2) in casa col Brasile, nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il tecnico del Cagliari incrocia le dit ...MADRID – “Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al covid-19.”. È il comun ...