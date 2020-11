Update di novembre: acquistare o vendere Suncor Energy? (Di venerdì 20 novembre 2020) Le azioni Suncor Energy (NYSE: SU) sono passate da 10,6$ a 15,8$ in meno di diverse settimane e il prezzo attuale è di circa 15,2$. Questo titolo ha ancora un valore interessante, ma forse ora non è il momento migliore per investire in Suncor Energy. Analisi fondamentale: Suncor Energy ha registrato una diminuzione dei ricavi del 35% su base annua nel Q3 Il prezzo del petrolio greggio ha continuato a essere quotato al di sopra del livello di 40$ e anche il prezzo delle azioni Suncor Energy è supportato da questo. Dall’inizio di novembre, le azioni Suncor Energy sono passate da 11,45$ a 15,8$ e il prezzo attuale si attesta intorno a 15,2$. Il prezzo del petrolio è aumentato dopo l’annuncio che ... Leggi su invezz (Di venerdì 20 novembre 2020) Le azioni(NYSE: SU) sono passate da 10,6$ a 15,8$ in meno di diverse settimane e il prezzo attuale è di circa 15,2$. Questo titolo ha ancora un valore interessante, ma forse ora non è il momento migliore per investire in. Analisi fondamentale:ha registrato una diminuzione dei ricavi del 35% su base annua nel Q3 Il prezzo del petrolio greggio ha continuato a essere quotato al di sopra del livello di 40$ e anche il prezzo delle azioniè supportato da questo. Dall’inizio di, le azionisono passate da 11,45$ a 15,8$ e il prezzo attuale si attesta intorno a 15,2$. Il prezzo del petrolio è aumentato dopo l’annuncio che ...

