Uomini e Donne chi è e cosa fa Beatrice, corteggiatrice di Davide Donadei

Il percorso di Davide Donadei a Uomini e Donne sembra essere in dirittura d'arrivo e tra le preferite del tronista c'è Beatrice Buonocore: ma chi è la giovane corteggiatrice? Sin dall'inizio dell'esperienza di Davide Donadei sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, il tronista originario del Salento ha manifestato una preferenza per la giovanissima Beatrice.

