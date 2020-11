Uccide figlia di 19 mesi buttandola nell’acqua bollente. La scoperta choc sulla mamma (Di venerdì 20 novembre 2020) Una storia da brividi, difficile anche solo da immaginare ma che invece è purtroppo reale. Un ennesimo omicidio dai contorni agghiaccianti, con vittima una piccolissima creatura. Una bimba di appena 19 mesi è infatti stata ammazzata senza pietà dalla donna che più di tutte avrebbe dovuto semplicemente amarla, ovvero sua madre. Un decesso inaccettabile, giunto con modalità davvero tremende, che ha scioccato tutta l’opinione pubblica e gettato nello sconforto la famiglia. La 26enne Katie Crowder, questo il nome della mamma della vittima, ha infatti immerso nell’acqua bollente la piccola lasciandola lì per alcuni minuti. Non ha avuto alcun rimorso, infatti ha assistito alla tragica scena senza cercare di rimediare al suo gesto. La bimba infatti si è resa protagonista di urla strazianti a causa della temperatura altissima ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Una storia da brividi, difficile anche solo da immaginare ma che invece è purtroppo reale. Un ennesimo omicidio dai contorni agghiaccianti, con vittima una piccolissima creatura. Una bimba di appena 19è infatti stata ammazzata senza pietà dalla donna che più di tutte avrebbe dovuto semplicemente amarla, ovvero sua madre. Un decesso inaccettabile, giunto con modalità davvero tremende, che ha scioccato tutta l’opinione pubblica e gettato nello sconforto la famiglia. La 26enne Katie Crowder, questo il nome delladella vittima, ha infatti immersola piccola lasciandola lì per alcuni minuti. Non ha avuto alcun rimorso, infatti ha assistito alla tragica scena senza cercare di rimediare al suo gesto. La bimba infatti si è resa protagonista di urla strazianti a causa della temperatura altissima ...

