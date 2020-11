Tregua di Natale sulle chiusure: dieci giorni per lo shopping (Di venerdì 20 novembre 2020) Una Tregua di dieci giorni, a ridosso del Natale, per consentire lo shopping e impedire il collasso dei consumi. È il piano che sta studiando il governo, vincolato però all’andamento della curva epidemiologica. I dati sembrano incoraggianti, ma resta molta cautela. Lo schema, ora, è tenere la stretta, con il modello delle zone gialle, arancioni e rosse fino al 3 dicembre, data di scadenza del dpcm in vigore. Senza escludere, tra l’altro, che altre Regioni potranno finire in zona rossa. Oggi la riunione della cabina di regia, con i numeri del report settimanale, potrebbe infatti aumentare il numero delle aree ad alto rischio. Oltre all’Abruzzo, in zona rossa per scelta del governatore, le altre principali indiziate sono la Basilicata e la Puglia, dove la stessa giunta chiede la chiusura delle province ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Unadi, a ridosso del, per consentire loe impedire il collasso dei consumi. È il piano che sta studiando il governo, vincolato però all’andamento della curva epidemiologica. I dati sembrano incoraggianti, ma resta molta cautela. Lo schema, ora, è tenere la stretta, con il modello delle zone gialle, arancioni e rosse fino al 3 dicembre, data di scadenza del dpcm in vigore. Senza escludere, tra l’altro, che altre Regioni potranno finire in zona rossa. Oggi la riunione della cabina di regia, con i numeri del report settimanale, potrebbe infatti aumentare il numero delle aree ad alto rischio. Oltre all’Abruzzo, in zona rossa per scelta del governatore, le altre principali indiziate sono la Basilicata e la Puglia, dove la stessa giunta chiede la chiusura delle province ...

L’ipotesi è emersa nel vertice tra l’esecutivo e le Regioni. L’obiettivo è ridare fiato ai consumi, ma il via libera arriverà solo con l’indice Rt sotto l’uno in tutto il Paese ...

