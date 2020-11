The Crown: Carlo e Camilla sempre meno popolari (Di venerdì 20 novembre 2020) “The Crown 4”: le immagini della serie Netflix sfoglia la gallery L’“effetto The Crown” si sta facendo sentire a corte. Il ritratto della tumultuosa unione di Carlo e Diana, emerso nella quarta serie della fiction di Netflix – incluso un resoconto poco gratificante dell’affair con Camilla – sta mettendo alle strette Buckingham Palace. E i collaboratori della regina Elisabetta non possono non preoccuparsi dell’emergenza improvvisa e delle evidenti ripercussioni sull’immagine pubblica del principe del Galles e della moglie Camilla. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) “The4”: le immagini della serie Netflix sfoglia la gallery L’“effetto The” si sta facendo sentire a corte. Il ritratto della tumultuosa unione die Diana, emerso nella quarta serie della fiction di Netflix – incluso un resoconto poco gratificante dell’affair con– sta mettendo alle strette Buckingham Palace. E i collaboratori della regina Elisabetta non possono non preoccuparsi dell’emergenza improvvisa e delle evidenti ripercussioni sull’immagine pubblica del principe del Galles e della moglie. ...

NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - cvrpenoctem : Sapete quale trigger warning apprezzo veramente? Quello all'inizio delle serie tv, come in The Crown che ha segnala… - pondgitsune : Devo trovare un modo per costringere i miei a guardare The Crown - _yaMtahWemoC_ : INIZIO LA 4X02 DI THE CROWN E C'È PRONGS PIANGO -