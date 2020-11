Tg Lazio, edizione del 20 novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) “E’ difficile pensare a una riapertura generalizzata di bar e ristoranti, almeno fino a Capodanno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “la tutela della salute viene prima di tutto”. Nel Lazio l’indice RT, che indica la velocità di trasmissione del virus, è sceso a 0,9, ma la Regione si prepara comunque a confermare i divieti in vigore, come la chiusura dei locali dopo le 18. “Ci vuole poco perche’ la situazione possa peggiorare- ha aggiunto D’Amato- Dopo il 3 dicembre faremo una valutazione della situazione, ma è difficile che ci possano essere passi indietro e riaperture generalizzate”. ‘MONDO DI MEZZO’: CONFISCA DA 27 MLN A BUZZI, CARMINATI E ALTRI Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) “E’ difficile pensare a una riapertura generalizzata di bar e ristoranti, almeno fino a Capodanno”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “la tutela della salute viene prima di tutto”. Nel Lazio l’indice RT, che indica la velocità di trasmissione del virus, è sceso a 0,9, ma la Regione si prepara comunque a confermare i divieti in vigore, come la chiusura dei locali dopo le 18. “Ci vuole poco perche’ la situazione possa peggiorare- ha aggiunto D’Amato- Dopo il 3 dicembre faremo una valutazione della situazione, ma è difficile che ci possano essere passi indietro e riaperture generalizzate”. ‘MONDO DI MEZZO’: CONFISCA DA 27 MLN A BUZZI, CARMINATI E ALTRI

La Quadriennale di Roma mette in pratica il titolo ''Fuori'' scelto per l' edizione 2020 ma incappata nella nuova chiusura imposta dalle norme anti-Covid pochi giorni dopo l' inaugurazione e varca i ...

Viterbo. Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia, si illumina di verde la sede di Palazzo Gentile

Lina Novelli: "Abbiamo voluto dare un segno della nostra vicinanza a un tema così importante" ll 20 novembre si festeggia la Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il ...

