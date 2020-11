Serie A | Tardelli | “Campionato falsato | Juventus favorita ma può vincere chiunque”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) “È un campionato. Potrei dire che le favorite sono le solite, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare“. È questo il pensiero dell’ex centrocampista della, Marco, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla lotta Scudetto. “Puòchiunque, anche se la, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più – ha affermato l’ex calciatore -. L’Atalanta non è più una squadra provinciale, mentre il Sassuolo sta intraprendendo lo stesso percorso: parlare di outsider, quindi, credo sia sbagliato. In ogni caso, tra queste, il Napoli è sicuramente la più forte“. SportFace.