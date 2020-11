Serie A, Ferrara: “Juve, Inter e Napoli lotta Scudetto, Milan difficile stia in alto a lungo” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Chi sono le favorite per il titolo? Juventus, Inter e Napoli, senza un ordine preciso“. Ad affermarlo è Ciro Ferrara Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla corsa Scudetto. “Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere – ha aggiunto l’ex giocatore -. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite“. Mentre sul Milan, attualmente capolista in Serie A: “Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo sia difficile possano restare così in alto fino in primavera. Del resto credo che l’obiettivo del Milan sia entrare in Champions“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Chi sono le favorite per il titolo? Juventus,, senza un ordine preciso“. Ad affermarlo è Cirovistato dalla Gazzetta dello Sport in merito alla corsa. “Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere – ha aggiunto l’ex giocatore -. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite“. Mentre sul, attualmente capolista inA: “Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo siapossano restare così infino in primavera. Del resto credo che l’obiettivo delsia entrare in Champions“. SportFace.

"Attenta Forlì, quest’anno Ferrara è più forte"

Nel caso di Ferrara, in effetti, questo è ancora più evidente ... "Sicuramente sì, è tra le favorite del girone Rosso. È vero che la serie A2 è sempre imprevedibile, ogni anno riserva sorprese e ...

