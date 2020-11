Rooney annuncia | “Mia carriera da calciatore ormai al termine Voglio allenare come Gerrard e Lampard…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 20 novembre 2020) Allenatore ad interim del Derby County e non solo. Wayneguarda al futuro e non nasconde la sua voglia di proseguire lada mister. I risultati negativi della squadra hanno portato la dirigenza del club inglese all'esonero dell'ex tecnico Cocu e alla nomina proprio del centravantigiocatore-allenatore. Una posizione che, a quanto pare presto, potrebbe cambiare.Intervistato da TalkSPORT,ha ammesso che nella sua mente balenava da tempo l'idea di diventare mister allo scopo di seguire le orme dei suoi ex compagni di nazionale Lampard e: "La miada giocatore sta terminando e vorrei..."caption id="attachment 1039119" align="alignnone" width="588"(getty images)/caption"Ho sempre detto che negli ...