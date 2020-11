Regioni verso la zona e rossa e graduale apertura dei negozi dal 3 dicembre (Di venerdì 20 novembre 2020) L’attenzione, da qualche giorno, è già proiettata ai consumi in vista delle festività. Si valuta una graduale riapertura degli esercizi dal 3 dicembre o dalla settimana successiva, alla luce dell’andamento dei contagi. Sarebbero a rischio 2,6 miliardi solo per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, in base a stime del Codacons. Il premier nega di essere insensibile al tema. Parla di «Natale più sobrio, ma – assicura – noi ci auguriamo comunque che l’economia possa svilupparsi, che si possano fare acquisti e scambiarsi anche doni. Ma baci, abbracci, festini e festone non è pensabile», avverte. Parte da oggi un tavolo paritetico ministero della Salute–Regioni per arrivare a criteri più efficaci, riconoscibili, e soprattutto condivisi. Alla riunione, alla quale era presente anche il presidente dell’Istituto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) L’attenzione, da qualche giorno, è già proiettata ai consumi in vista delle festività. Si valuta unaridegli esercizi dal 3o dalla settimana successiva, alla luce dell’andamento dei contagi. Sarebbero a rischio 2,6 miliardi solo per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, in base a stime del Codacons. Il premier nega di essere insensibile al tema. Parla di «Natale più sobrio, ma – assicura – noi ci auguriamo comunque che l’economia possa svilupparsi, che si possano fare acquisti e scambiarsi anche doni. Ma baci, abbracci, festini e festone non è pensabile», avverte. Parte da oggi un tavolo paritetico ministero della Salute–per arrivare a criteri più efficaci, riconoscibili, e soprattutto condivisi. Alla riunione, alla quale era presente anche il presidente dell’Istituto ...

