Quel braccialetto che prima delle nozze svelò a Diana l’amore di Carlo per Camilla

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nell’intimità Carlo D’Inghilterra e Camilla Parker Bowles si sono sempre chiamati con due nomignoli affettuosi: «Gladys» e «Fred». Quei soprannomi scatenarono un putiferio proprio alla vigilia delle nozze dell’erede al trono con Lady Diana. Poco prima del matrimonio, come ricostruisce la quarta serie di The Crown, la principessa trovò un braccialetto, tenero regalo di Carlo a Camilla, su cui erano incise le lettere «G» e «F», iniziali di «Gladys» e «Fred», appunto. Quella scoperta provocò in lady D una crisi isterica che stava per far saltare le nozze.