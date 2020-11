Quando il “pacco” te lo fa Amazon, ordini una PS5 e arriva cibo per gatti (Di venerdì 20 novembre 2020) ordini una PS5 su Amazon e invece ti arriva cibo per gatti, è quanto sta accadendo in Grn Bretagna ad un buon numero di persone che hanno segnalato su Twitter di essere stati oggetto di un disguido, oppure no? Il numero di “errori” è così alto che sembra quasi studiato a tavolino. Ad alimentare la rabbia degli acquirenti c’è anche una disponibilità a dir poco scarsa della nuova console Sony. Al momento non è noto Quando tornerà disponibile, se i pochi secondi in cui lo è stata si possono prender in considerazione. Probabilmente un numero maggiore di unità sarà disponibile dal 2021. Altro che PS5, meglio comprare PS4 con gli sconti del Black Friday 2020 Quando il pacco te lo fa Amazon Tra consegne mai avvenute, la consegna di prodotti errati e il ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 20 novembre 2020)una PS5 sue invece tiper, è quanto sta accadendo in Grn Bretagna ad un buon numero di persone che hanno segnalato su Twitter di essere stati oggetto di un disguido, oppure no? Il numero di “errori” è così alto che sembra quasi studiato a tavolino. Ad alimentare la rabbia degli acquirenti c’è anche una disponibilità a dir poco scarsa della nuova console Sony. Al momento non è nototornerà disponibile, se i pochi secondi in cui lo è stata si possono prender in considerazione. Probabilmente un numero maggiore di unità sarà disponibile dal 2021. Altro che PS5, meglio comprare PS4 con gli sconti del Black Friday 2020il pacco te lo faTra consegne mai avvenute, la consegna di prodotti errati e il ...

MariaLaFashionB : RT @martinalucrezia: Io alzo il culo per rispondere al citofono solo quando so che deve arrivarmi un pacco?? - Vale___Mag : Io che al lavoro chiamo tutta Italia Sempre io quando mi chiamano per il pacco che è arrivato: ' papà puoi rispondere tu perché ho paura?' - giannifioreGF : Quando il “pacco” te lo fa #Amazon, ordini una #PS5 e arriva cibo per gatti: - Alle_Ripa : Quando dopo quasi due settimane arriva il pacco di zara...alla buon’ora ?? - FinirabeneMari : RT @ventuno_LN: Comunque raga, quando gli zoomate il pacco, i bicipiti, i pettorali, il culo, croci, quando lo definire 'porno' e altri caz… -