Pomezia, Giornata mondiale dei diritti dei bambini: la Torre si tinge di verde per la campagna di sensibilizzazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un'occasione in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti dei bambini e mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze. Il Comune di Pomezia aderisce all'iniziativa lanciata dall'Anci di illuminare di verde uno dei monumenti simbolo del centro cittadino: questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di verde, colore simbolo di vitalità e rinnovamento, scelto dall'Ordine degli Psicologi. "La pandemia da Covid-19 sta avendo un impatto enorme su bambini e ragazzi di tutto il mondo, soprattutto quelli che versano in condizioni di vulnerabilità – rileva ...

