Paola Caruso e la mamma biologica ritrovata in tv: 'Il suo non era amore puro, aveva bisogno di soldi'

Un momento di tv indimenticabile, una scena da rivedere in loop tutti i giorni per le urla di emozione di Barbara d'Urso ma anche delle dirette interessate, Paola Caruso e quella che si scoprì essere in diretta a Live non è la d'Urso la sua mamma biologica: eppure la showgirl rivela che il rapporto con la signora Imma non è così pulito come si pensava. Paola Caruso: "La mia vera mamma è una, Wanda" Intervistata da Diva e Donna la ex Bonas di Avanti un altro, ora protagonista di un bollente calendario per una nota rivista maschile, parla delle difficoltà che sta incontrando nel mantenere da sola la famiglia: "Io sono tre anni che divento pazza per far quadrare i conti, arrivare a fine mese, mantenere me, mio figlio, mia madre Wanda". E proprio parlando di quest'ultima, ...

