Nuova ordinanza di Speranza: restano in zona rossa Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria. Puglia e Sicilia ancora arancioni (Di venerdì 20 novembre 2020) ancora due settimane per le prime zone rosse, decise dopo l’ultimo Dpcm del 3 novembre. restano invariate le misure imposte per Puglia e Sicilia in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui rinnova il lockdown per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta fino al 3 dicembre. Passano invece da arancione a rossa la Puglia e la Sicilia. Solo ieri il governatore pugliese Michele Emiliano aveva chiesto al ministro di istituire la zona rossa solo alle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, più colpite da contagi e ricoveri per Coronavirus. Sempre ieri, ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020)due settimane per le prime zone rosse, decise dopo l’ultimo Dpcm del 3 novembre.invariate le misure imposte perinarancione. Il ministro della Salute Robertoha firmato l’con cui rinnova il lockdown perfino al 3 dicembre. Passano invece da arancione alae la. Solo ieri il governatore pugliese Michele Emiliano aveva chiesto al ministro di istituire lasolo alle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, più colpite da contagi e ricoveri per Coronavirus. Sempre ieri, ...

