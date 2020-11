“Non ricordo nulla, solo la paura”, le prime parole dopo l’orrore (Di venerdì 20 novembre 2020) Le prime parole della diciottenne coinvolta nella notte di terrore milanese con l’imprenditore Alberto Genovese. Alberto Genovese (Facebook)Emergono maggiori dettagli da quella che è stata definita una festa degli orrori, con protagonista Alberto Genovese, il noto imprenditore, che avrebbe di fatto drogato, e violentato per ore una ragazza 18enne. Genovese in carcere da inizio novembre, avrebbe del tutto perso il controllo in uno dei classici festini a base di droga ai quali spesso organizzava e partecipava, ma questa volta è partita l’indagine e sono scattate le manette perchè quello che è successo è qualcosa di assolutamente orrendo. La giovane 18 enne, parla per la prima volta attraverso il suo avvocato, e chiarisce che si quella sera non ricorda nulla. Soltanto il sentimento di paura e angoscia dovuto ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledella diciottenne coinvolta nella notte di terrore milanese con l’imprenditore Alberto Genovese. Alberto Genovese (Facebook)Emergono maggiori dettagli da quella che è stata definita una festa degli orrori, con protagonista Alberto Genovese, il noto imprenditore, che avrebbe di fatto drogato, e violentato per ore una ragazza 18enne. Genovese in carcere da inizio novembre, avrebbe del tutto perso il controllo in uno dei classici festini a base di droga ai quali spesso organizzava e partecipava, ma questa volta è partita l’indagine e sono scattate le manette perchè quello che è successo è qualcosa di assolutamente orrendo. La giovane 18 enne, parla per la prima volta attraverso il suo avvocato, e chiarisce che si quella sera non ricorda. Soltanto il sentimento di paura e angoscia dovuto ...

