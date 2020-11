Natale con i congiunti ma senza abbracci | le regole per il cenone e il veglione di Capodanno

(Di venerdì 20 novembre 2020) Le 'forti raccomandazioni' per passare le festività in casa e l'apertura provvisoria dei negozi per consentire lo shopping: ecco come saranno le feste del 2020

matteosalvinimi : NATALE SU SKYPE E CON REGALI SU INTERNET? NON SCHERZIAMO! #vociitaliane - La7tv : #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia naziona… - NicolaPorro : Con l’avvicinarsi del Natale, #Conte si è trasformato da avvocato del popolo a “parrocco moralizzatore” ??… - Pedro69280970 : RT @La7tv: #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia nazionale. Oggi per… - protegoju : buongiorno con le canzoni di natale?? -

Ultime Notizie dalla rete : Natale con

Il Messaggero

E poi una finestra di dieci-quindici giorni che, a ridosso del Natale, "liberi" lo shopping delle feste - che vale 5,1 miliardi secondo la Coldiretti - per poi tornare a chiudere tutto prima del 24 ...Your browser is blocking some features of this website. Please follow the instructions at http://support.heateor.com/browser-blocking-social-features/ to unblock these. Un autore e una storia che meri ...