Milan, Ibrahimovic ironizza: "Rigori? Mi tiro fuori" (Di sabato 21 novembre 2020) Anche Zlatan Ibrahimovic è intervenuto alla presentazione dell'autobiografia di Sinisa Mihajlovic, con il quale ha condiviso momenti importanti all'Inter. L'attaccante attualmente in forza al Milan ha avuto anche modo di ironizzare sui suoi recenti errori dagli 11 metri: "A chi farei calciare un rigore tra me, Totti, Mancini e Mihajlovic? Io mi tiro fuori insieme a Stankovic, che è meglio…" ha risposto ridendo Ibra. Sicuramente una semplice battuta, ma in realtà non resta che capire se effettivamente anche in campo il 39enne preferirà lasciare l'incombenza ai compagni o meno. SportFace.

