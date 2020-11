Lombardia e Piemonte ancora in zona rossa, dal 27 possono passare all’arancione: la nuova ordinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) ordinanza per Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il provvedimento anche per Sicilia e Valle D’Aosta Leggi su corriere (Di venerdì 20 novembre 2020)per. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il provvedimento anche per Sicilia e Valle D’Aosta

fanpage : Speranza firma ordinanza: confermata zona rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta - Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza ha firmato un'ordinanza che rinnova le misure per 6 regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, P… - EleonoraEvi : Incredibile ma vero in piena emergenza #COVID la #Lega chiede la riapertura della #caccia in Lombardia e Piemonte.… - spocchianerazz1 : RT @rtl1025: ?? Il Ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure rela… - tempoweb : Nuova ordinanza per le regioni. Speranza proroga i colori di Lombardia, Puglia e Piemonte #robertosperanza #regioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Piemonte Lombardia e Piemonte ancora in zona rossa, dal 27 possono passare all’arancione: la nuova ordinanza Corriere della Sera Roberto Speranza rinnova fino al 3 dicembre le misure per le regioni Lombardia, Calabria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta

Attilio Fontana aveva detto che i numeri della sua regione sul coronavirus, la Lombardia, erano in netto miglioramento e per questo "dal 27 ...

Covid: Valle d'Aosta rimane zona rossa

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle ...

Attilio Fontana aveva detto che i numeri della sua regione sul coronavirus, la Lombardia, erano in netto miglioramento e per questo "dal 27 ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle ...