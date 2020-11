LIVE Moto2 | GP Portogallo DIRETTA | ultimi minuti della FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 17.08 Per 20 millesimi Fernandez registra il best lapgiornata! Di Giannantonio sale terzo davanti a Ramirez. 17.07 Di Giannantonio e Ramirez registrano dei parziali interessanti. 17.06 Fernandez migliora il proprio crono e si porta a 4 millesimi dalla vetta. 17.04 Augusto Fernandez si piazza al secondo posto a pochi millesimi da Marini! Lowes resta 3°. 17.01 Sam Lowes appare dolorante nel box. Il britannico ha attualmente il secondo crono di questa FP2. 17.00 Entriamo negli20sessione con Bastianini che deve ancora provare la qualifica. 16.56 Nuovo giro record per Luca Marini! Impressionante ritmo per l’italiano che per la ...