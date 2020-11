LIVE Judo, Europei in DIRETTA: Alice Bellandi e Fabio Basile volano in semifinale!! (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Finisce qui!!! Basile IN semifinale!!!! 13.34 Waza-ari Basile!!! L’azzurro passa in vantaggio!! 30? alla fine. 13.33 Salvataggio miracoloso di Basile!! L’azzurro sventa un possibile ippon di Butbul, ma viene sanzionato con uno shido per passività. 13.32 Primo shido per Butbul, a causa di una presa irregolare. Superata la metà dei regolamentari. 13.31 Match in grande equilibrio a 2’24” dal termine dei regolamentari. Il vincente di questa sfida affronterà il georgiano Shavdatuashvili in semifinale. 13.30 Punteggio in perfetta parità tra Basile e Butbul dopo un minuto. 13.29 Neanche il tempo di celebrare la vittoria di Bellandi che c’è subito un altro azzurro sul tatami: Fabio ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Finisce qui!!!IN!! 13.34 Waza-ari!!! L’azzurro passa in vantaggio!! 30? alla fine. 13.33 Salvataggio miracoloso di!! L’azzurro sventa un possibile ippon di Butbul, ma viene sanzionato con uno shido per passività. 13.32 Primo shido per Butbul, a causa di una presa irregolare. Superata la metà dei regolamentari. 13.31 Match in grande equilibrio a 2’24” dal termine dei regolamentari. Il vincente di questa sfida affronterà il georgiano Shavdatuashvili in semifinale. 13.30 Punteggio in perfetta parità trae Butbul dopo un minuto. 13.29 Neanche il tempo di celebrare la vittoria diche c’è subito un altro azzurro sul tatami:...

OA_Sport : LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsid… - zazoomblog : LIVE Judo Europei in DIRETTA: 20 novembre Fabio Basile mina vagante Maria Centracchio e Christian Parlati outsider… - infoitsport : LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: ODETTE GIUFFRIDA D'ORO!!! Lombardo fuori al primo turno, 7° Pantano - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: Pantano ai quarti! Giorda agli ottavi tra poco Odette Giuffrida - #Europei… - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: eliminato a sorpresa Manuel Lombardo - #Europei #DIRETTA: #eliminato… -