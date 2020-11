Ligue 1 2020/2021: clamorosa rimonta Monaco, Psg sconfitto al Louis II (Di sabato 21 novembre 2020) Finisce con una rimonta da urlo del Monaco l’anticipo dell’undicesima giornata di Ligue 1. Il Psg esce con le ossa rotte dal Louis II: dopo aver dominato il primo tempo con due gol segnati e altrettanti annullati, nella ripresa i parigini si fanno rivoltare come un calzino dai padroni di casa e perdono 3-2. Tuchel perde così la terza partita da inizio stagione, può invece sorridere Kovac che – un po’ di fortuna a parte visti gli interventi del Var corretti ma tutti a favore – si prende tre punti importanti in chiave secondo posto. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH – Partita incredibile al Louis II, dove i parigini si portano sul doppio vantaggio con la doppietta di Mbappé (uno su rigore) e poi, dopo le due reti annullate per fuorigioco a Kean e ancora a Mbappe col Var a strozzare in gola ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Finisce con unada urlo dell’anticipo dell’undicesima giornata di1. Il Psg esce con le ossa rotte dalII: dopo aver dominato il primo tempo con due gol segnati e altrettanti annullati, nella ripresa i parigini si fanno rivoltare come un calzino dai padroni di casa e perdono 3-2. Tuchel perde così la terza partita da inizio stagione, può invece sorridere Kovac che – un po’ di fortuna a parte visti gli interventi del Var corretti ma tutti a favore – si prende tre punti importanti in chiave secondo posto. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH – Partita incredibile alII, dove i parigini si portano sul doppio vantaggio con la doppietta di Mbappé (uno su rigore) e poi, dopo le due reti annullate per fuorigioco a Kean e ancora a Mbappe col Var a strozzare in gola ...

