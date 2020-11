La sua immagine riflessa non gli piace: sfonda la vetrina del market (Di venerdì 20 novembre 2020) Succede a Ragusa, dove una capra notando il suo riflesso nella vetrina di un market, la prende a testate. Surreale. Capra (Facebook)Succede a Ragusa, in Sicilia, e la notizia ha dell’incredibile. In un primo momento, il titolare del market, protagonista della vicenda, aveva pensato ad un furto, al tentativo di qualche malintenzionato di sfondargli una vetrina o magari di forzare l’apertura di una porta. E invece no, dopo aver prontamente controllato, la quasi comica scoperta, una capra. Si proprio cosi, una capra, fuggita via da qualche garage della zona, che provava ad irrompere nel suo negozio. La capra in realtà, molto probabilmente dopo aver visto la sua immagine riflessa nella stessa vetrina ha iniziato ad infastidirsi, e ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Succede a Ragusa, dove una capra notando il suo riflesso nelladi un, la prende a testate. Surreale. Capra (Facebook)Succede a Ragusa, in Sicilia, e la notizia ha dell’incredibile. In un primo momento, il titolare del, protagonista della vicenda, aveva pensato ad un furto, al tentativo di qualche malintenzionato dirgli unao magari di forzare l’apertura di una porta. E invece no, dopo aver prontamente controllato, la quasi comica scoperta, una capra. Si proprio cosi, una capra, fuggita via da qualche garage della zona, che provava ad irrompere nel suo negozio. La capra in realtà, molto probabilmente dopo aver visto la suanella stessaha iniziato ad infastidirsi, e ...

