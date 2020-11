Inter, Sergio Ramos non ci sarà nella sfida di Champions (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è un momento facile per il Real Madrid , prossimo avversario dell'Inter in Champions League . Il club della capitale spagnola ha infatti dovuto fare i conti nuovamente con il proprio periodo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è un momento facile per il Real Madrid , prossimo avversario dell'inLeague . Il club della capitale spagnola ha infatti dovuto fare i conti nuovamente con il proprio periodo ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? E' lesione muscolare: Sergio Ramos salta Inter-Real Madrid ? - infoitsport : Inter, Sergio Ramos non ci sarà nella sfida di Champions - infoitsport : Inter-Real Madrid, non ci sarà Sergio Ramos. Lesione al bicipite femorale per il capitano dei blancos - infoitsport : Inter-Real, non ci sarà Sergio Ramos. Lesione al bicipite femorale per il capitano dei blancos - infoitsport : TOP NEWS ore 20 - Leao ko per lesione al bicipite. Inter-Real senza Sergio Ramos -